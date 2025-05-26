法網／致敬納達爾 昔日網壇四巨頭有望重聚

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
西班牙「蠻牛」納達爾。路透
西班牙「蠻牛」納達爾。路透

法國網球公開賽今天將舉行儀式，向西班牙退役名將「蠻牛」納達爾致敬，他曾拿下創紀錄的14座法網男單冠軍，預計納達爾的昔日對手費德瑞、莫瑞及喬科維奇也會出席。

在巔峰時期，納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer）、約克維奇（Novak Djokovic）和墨瑞（Andy Murray）曾並列為「網壇四巨頭」（BigFour Tennis，或稱網壇四大天王）。

約克維奇接受媒體訪問時表示：「對於我們所有人而言，這將是非常特殊且情緒激動的時刻。費德勒、墨瑞還有我會出席儀式。這將會非常精彩。」

納達爾生涯坐擁破紀錄的法網男單14冠，他於去年11月台維斯盃（Davis Cup）吞敗後高掛球拍，結束他職業生涯最後一舞。

納達爾在單一大滿貫賽事的14冠紀錄似乎難以打破，居次紀錄是澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）奪下的澳洲網球公開賽11冠。

費德勒 納達爾 約克維奇 法網 墨瑞

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