快訊

明3地濕冷「低溫20度」 這日天氣最差、恐有短延時豪大雨

台中已婚司機染董座姪女 邀她當女兒英文老師還搞大肚要賠

法網／球后莎芭蓮卡直落二取勝 輕鬆晉級女單次輪

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
莎芭蓮卡。 路透
莎芭蓮卡。 路透

來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在法國網球公開賽女單首輪賽事，以6比1、6比0輕取俄羅斯對手拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），順利晉級第2輪。

法新社報導，莎芭蓮卡5度破發拉希莫娃，僅用1個小時就拿下勝利，以令人折服的表現展開本屆法網之旅。

莎芭蓮卡生涯坐擁3座大滿貫賽女單冠軍，她下一戰將對決瑞士選手泰契曼（Jil Teichmann）或義大利選手史戴芳伊妮（Lucrezia Stefanini）的勝方，爭取32強門票。

27歲的莎芭蓮卡尚未闖進到法網決賽，但近幾年在法網4度封后的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）近期陷入低潮，本屆法網冠軍人選似乎有更多可能性。

法網

延伸閱讀

紐崔萊3對3籃球賽南區預賽熱血開打 超過400隊齊聚高雄爭奪總決賽榮耀門票！

法國計程車抗議車資新規 擬癱瘓巴黎機場和法網交通

世壯運／蕭煌奇帕拉柔道奪金牌！對手慘遭壓制 他直落二稱王

法網／拍退前世界45名好手 葛藍喬安娜生涯首闖會內賽

相關新聞

法網／球后莎芭蓮卡直落二取勝 輕鬆晉級女單次輪

來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在法國網球公開賽女單首輪賽事，以6比1、6比0輕取俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。