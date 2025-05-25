法網／球后莎芭蓮卡直落二取勝 輕鬆晉級女單次輪

來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在法國網球公開賽女單首輪賽事，以6比1、6比0輕取俄羅斯對手拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），順利晉級第2輪。

法新社報導，莎芭蓮卡5度破發拉希莫娃，僅用1個小時就拿下勝利，以令人折服的表現展開本屆法網之旅。

莎芭蓮卡生涯坐擁3座大滿貫賽女單冠軍，她下一戰將對決瑞士選手泰契曼（Jil Teichmann）或義大利選手史戴芳伊妮（Lucrezia Stefanini）的勝方，爭取32強門票。

27歲的莎芭蓮卡尚未闖進到法網決賽，但近幾年在法網4度封后的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）近期陷入低潮，本屆法網冠軍人選似乎有更多可能性。