法網／西班牙「小蠻牛」奪冠 納達爾祝賀

生涯第一次打進法網決賽，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯就嚐到冠軍滋味，台灣時間昨天凌晨他在四小時又十九分鐘馬拉松大戰以六比三、二比六、五比七、六比一、六比二逆轉東京奧運奪金的德國金童澤瑞夫，仰躺在紅土上迎接別具意義的勝利。

「贏下大滿貫感覺總是很特別，在每個大滿貫贏下第一座又更是特別。」年僅廿一歲的阿爾卡拉斯提到，過去西班牙選手在法網打下輝煌戰功，讓法網對他別具意義，他笑說，「能將我的名字也列上不可思議的名單上簡直不可思議，這是我五、六歲開始打網球時就夢想過的事情。」

從二○○五年到二○二二年，法網幾乎是「西班牙蠻牛」納達爾囊中物，他連十八年參賽共斬獲賽史最多的十四座冠軍，今年傷後回歸雖在首輪就敗給澤瑞夫，但有「小蠻牛」接棒奪冠，納達爾也開心在社群祝賀年輕十七歲的同胞，他讚說，「恭喜阿爾卡拉斯取得巨大勝利。很重大。非常為你的成功開心。」

阿爾卡拉斯兩年前美網首度登頂，世界排名也衝上首位，成為引進積分排名系統後的最年輕球王；去年溫布頓再闖決賽，他在將近五小時的馬拉松五盤對決擊退名滿天下的塞爾維亞好手約克維奇，昨又搶下五盤激戰勝利，三度打進大滿貫決賽全都封王。

法網金盃也讓阿爾卡拉斯成為史上第七位在紅土、硬地和草地都奪冠的球員，廿一歲更是史上最年輕，展現接班「三巨頭」費德勒、納達爾和約克維奇氣勢。