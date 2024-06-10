法網／五盤大戰退德金童！西班牙「小蠻牛」迎接第3座大滿貫創新猷

4強賽打滿五盤淘汰義大利新科球王辛納（Jannik Sinner），西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）台灣時間今天凌晨在另一場五盤大戰力退東京奧運奪金的德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev），生涯第3座大滿貫入袋，延續闖進決賽就登頂的完美紀錄。

兩位好手過去交手9次，澤瑞夫取得5勝4敗些微優勢，包括今年澳網的勝利，不過阿爾卡拉斯在兩人先前3次紅土對決拿下2勝，2勝都出現在馬德里名人賽，2022年法網8強對陣是澤瑞夫帶走勝利。

今天再碰頭，首盤由阿爾卡拉斯以6：3拿下，但第二盤2：6讓出，第三盤更浪費5：2領先優勢，讓澤瑞夫連趕5局逆轉，先取得盤數2：1的「聽牌」優勢。

第四盤阿爾卡拉斯連破澤瑞夫2個發球局，取得局數4：0絕對領先，儘管第5局也遭破發，仍以6：1拿下；決勝盤「小蠻牛」再度2度破發成功，最終就以6：2迎接勝利，仰躺在地迎接4小時又19分鐘馬拉松大戰勝利。

21歲的阿爾卡拉斯是2022年美網及去年溫布頓冠軍，今天再迎接法網金盃，成為史上第7位在硬地、草地和紅土大滿貫都有奪冠紀錄的球員，且締造最年輕紀錄。