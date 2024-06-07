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法網／高芙因主審改判氣哭：應該要倚賴重播技術

聯合新聞網／ 綜合報導
高芙與主審爭執。 歐新社
高芙與主審爭執。 歐新社

23歲波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在法國網球公開賽女單4強，以6：2、6：4擊退美國20歲好手高芙（Coco Gauff），將個人法網連勝場次推進到第20場，連3年打進法網決賽，要挑戰個人第4座紅土大滿貫。

斯威雅蒂擁有2020、2022和2023年法網金盃，賽前生涯對高芙擁有10勝1敗對戰優勢，首盤斯威雅蒂以6：2輕鬆拿下。

第2盤第4局時，斯威雅蒂發球線審喊出界，但主審改判界內，高芙上前找主審理論，還忍不住落淚，雖高芙這局破發，但最終仍以4：6落敗。高夫賽後受訪時提到，「已經進入21世紀，就像其他運動一樣，法網也應該依賴影片重播技術。」

高芙會這麼說是因為法網一直以來都是靠球印做判決，是唯一沒有導入「鷹眼」系統的大滿貫賽事。

斯威雅蒂贏球後收下20連勝，決賽將面對28歲義大利女將寶莉妮（Jasmine Paolini），她賽後受訪時稱讚高芙進步很多，「很高興看見她很好地處理周圍一切，這並不容易，我相信我們會在最高水準上，進行更多激烈的比賽。」

斯威雅蒂 法網 高芙

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