法網／鮑里妮直落二勝俄天才少女 女單決賽對戰球后

義大利網球女將鮑里妮今天在法網女單準決賽直落二奪勝，終結17歲小將安德瑞娃的驚奇之旅。稍早波蘭籍球后斯威雅蒂也以直落二拍倒美國女將高夫，續朝生涯第4座法網金盃邁進。

法新社報導，第12種子鮑里妮（Jasmine Paolini）今天以6比3、6比1擊敗俄羅斯選手安德瑞娃（Mirra Andreeva）。安德瑞娃在8強賽力退第2種子、白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

世界排名第15的鮑里妮在今年以前，未曾在大滿貫賽事突破第2輪，直到今年1月才在澳網闖進第4輪。如今她以28歲之齡，首度闖進大滿貫決賽。

鮑里妮差一勝就能像同胞夏鳳（Francesca Schiavone）2010年一樣奪下法網冠軍。現在鮑里妮的排名也篤定能首度擠進前10。

她說：「我想我比其他選手還要晚學到，有夢想在體壇和人生中是最重要的事情。…我很高興現在我能夠作夢。」

鮑里妮將在8日的決賽對決世界排名第一、今年23歲的斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

斯威雅蒂稍早以6比2、6比4擊敗高芙（Coco Gauff），只差一場比賽就有機會成為自從比利時名將艾寧（Justine Henin）於2005年至2007年三連霸後，首位連續3度高舉蘇珊．蘭格倫盃（Coupe SuzanneLenglen）的女性。

斯威雅蒂賽後受訪時說：「很激烈，第2盤的時候，有點緊繃，因為我們相互破發，但是我很高興自己戰術有一致性，最後就放手一搏。」

法網20連勝的斯威雅蒂生涯在法網取得34勝2負佳績。