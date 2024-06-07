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法網／新星闖四強 不見三巨頭身影

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
辛納即將登上世界球王寶座。 美聯社
辛納即將登上世界球王寶座。 美聯社

尋求法網衛冕的塞爾維亞「世界球王」約克維奇八強賽因膝傷退賽，讓二○○五年開始紅土大滿貫四強不曾缺席的「三巨頭」不再復見，取而代之的新世代面孔，德國廿七歲金童澤瑞夫是最後一位晉級四強的好手，今天將和去年亞軍、挪威魯德對陣，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯將和下周登上世界第一的義大利球星辛納爭另張決賽門票。

納達爾今年傷後回歸卻在首輪就抽到世界排名第四的澤瑞夫，生涯第一次在法網首輪出局。

費德勒前年宣布退役、納達爾首輪出局，「三巨頭」僅存的小約第三輪和第四輪都打滿五盤晉級，但是第四輪卻滑倒傷了右膝，經檢查是半月板撕裂，被迫退出原本昨天要進行的八強賽，讓魯德兵不血刃晉級；卅七歲的小約昨天也宣布已經進行右膝手術，歸期未定，但會盡一切努力盡快回到球場。

法網 澤瑞夫 約克維奇 納達爾 費德勒 辛納 阿爾卡拉斯 魯德

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