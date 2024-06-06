法網／俄17歲少女安德瑞娃爆冷晉4強 大滿貫27年來最年輕

俄羅斯17歲女網小將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天在法網8強賽再爆冷門，擊敗第2種子白俄羅斯名將莎芭蓮卡，成為1997年以來晉級大滿貫4強賽的最年輕女選手。

法新社報導，安德瑞娃以6比7（5比7）、6比4、6比4，淘汰了明顯身體不適的莎芭蓮卡（ArynaSabalenka），將於4強賽對決義大利女將鮑里妮（Jasmine Paolini）。

安德瑞娃本戰大爆冷門，因為她目前年紀僅17歲又29天大，反觀現年26歲的莎芭蓮卡曾拿下兩座澳網女單冠軍，並曾登上世界球后。

在擊敗莎芭蓮卡後，安德瑞娃成為了自前瑞士網球名將辛吉絲（Martina Hingis）27年前闖進美網4強以來，晉級大滿貫4強賽的最年輕女選手。

安德瑞娃賽後表示：「老實說，賽前我真的非常緊張，我知道她有優勢。」她還說：「我和我的教練，我們今天本來有計畫，但我再次忘了任何事情。我只是試著照感覺打球。」