法網／遭澳網爭冠對手復仇 謝淑薇、傑林斯基混雙4強止步

法網混雙4強賽今天晚間登場，我國好手謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski），遭遇第4種子的美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／英國斯庫普斯基（Neal Skupski），重演今年澳網爭冠戲碼，不過這次卡胡琪／斯庫普斯基在超級搶十局中險勝，以6：1、6：7（2：7）、10：4搶下法網混雙決賽門票。

謝淑薇今年澳網首次與傑林斯基搭檔就拿下混雙冠軍，當時爭冠的對手正是今天交手的卡胡琪／斯庫普斯基，不過雙方今天再度碰頭美英組合也成功討回顏面，在首盤開局就連保帶破連拿5局，取得5：0的大幅領先，並以6：1先下一城。

不過第二盤謝淑薇／傑林斯基重新調整後找回比賽節奏，雙方在前12局都未能打破對手發球局，比賽進入搶七後謝淑薇／傑林斯基也以7：2扳回一城，將比賽帶入決勝搶十。

決勝搶十卡胡琪／斯庫普斯基率先打破對手發球分，並取得4：1領先，且未再給謝淑薇／傑林斯基逆轉的機會，最終以10：4險勝，搶下今年法網混雙決賽門票，也粉碎了謝淑薇／傑林斯基連兩站大滿貫奪冠的美夢。