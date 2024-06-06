法網／鮑里尼女單3盤奪勝 生涯首度晉級大滿貫4強

義大利網球女將鮑里妮（Jasmine Paolini）今天在法國網球公開賽女單8強賽，擊敗第4種子、哈薩克女網好手芮芭奇娜（Elena Rybakina），生涯首度闖進大滿貫準決賽。

法新社報導，28歲的鮑里妮本球季繳出生涯最佳表現，名列大會第12種子的她今天以6比2、4比6、6比4奪勝。

鮑里妮準決賽的對手，將是白俄羅斯女網名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與俄羅斯17歲小將安德瑞娃（Mirra Andreeva）的勝方。莎芭蓮卡拿過2座澳網女單冠軍。

鮑里妮說：「我感到難以置信。」今年以前，她未曾在大滿貫賽事突破第2輪。

如今她差兩勝，就能像同胞夏鳳（Francesca Schiavone）2010年一樣奪下法網冠軍，但眼前道路備極艱辛。（譯者：楊昭彥）1130605