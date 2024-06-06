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法網／約克維奇因傷退賽 辛納登基球王

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
球王約克維奇辛苦搶下八強賽門票，卻在昨天宣布因膝傷退出本屆法網賽事。（美聯社）
球王約克維奇辛苦搶下八強賽門票，卻在昨天宣布因膝傷退出本屆法網賽事。（美聯社）

世界球王約克維奇挑戰法國網球公開賽男單二連霸，日前辛苦搶下八強賽門票，卻在昨天宣布因為膝傷退出與挪威好手魯德的八強賽，不僅無緣奪下生涯第廿五座大滿貫冠軍，還把球王讓給昨天搶下四強門票的辛納；辛納將成為史上首位登上球王寶座的義大利選手。

約克維奇在十六強賽與阿根廷對手塞倫多羅苦戰四小時卅九分鐘辛苦勝出，昨天在個人社群宣布將退出與魯德的八強賽。他說：「很遺憾宣布必須退出法網，我的右膝內側半月板撕裂了，在經過深思熟慮以及與團隊協商後，不得不做出這個艱難決定。」

約克維奇退賽代表將讓出球王寶座，由昨天八強賽以直落三擊敗保加利亞好手迪米特洛夫的義大利廿二歲新星辛納在下周登基，成為史上第廿九位球王，也是第一位達成此成就的義大利選手。

對於約克維奇的傷退而讓他登上球王寶座，辛納說：「首先，成為世界第一是每個球員的夢想，但另一方面看到約克維奇退賽讓人失落，我祝福他早日康復。」

辛納四強賽的對手是史上第廿八位球王阿爾卡拉斯，他昨天在八強賽以直落三擊敗希臘名將西西帕斯，過去與大他一歲的辛納八度交手戰成四勝四敗；談到兩人將爭奪法網決賽門票，阿爾卡拉斯說：「與他交手時，他的每一顆球都將你推向極限，我認為與他對戰是最困難的事，但同時我也很喜歡這種挑戰。」

男單四強賽最後一張門票由首輪擊敗納達爾的第四種子德國澤瑞夫、澳洲德米納爾爭奪，勝方將在四強賽對上魯德，代表今年法網男單將有新的冠軍誕生。

法網 澤瑞夫 約克維奇 納達爾 西西帕斯 辛納 阿爾卡拉斯 魯德

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