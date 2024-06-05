法網／辛納直落三克敵 首度晉級法網4強

義大利網球好手辛納（Jannik Sinner）今天以直落三，擊敗保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），生涯首度晉級法網4強。

法新社報導，辛納以6比2、6比4、7比6 (7比3）直落三克敵，下場4強賽將對決西班牙新生代網球好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），或是希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

另一方面，法網主辦單位今天表示，世界排名第一的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）因為膝傷，已退出本屆法網，無法繼續打8強賽。

在約克維奇退出後，根據世界職業網球協會（ATP）積分排名，辛納將於下週登上世界球王，成為義大利網壇史上有此殊榮的第一人。