法網／辛納直落三克敵 首度晉級法網4強

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
義大利網球好手辛納 法新社
義大利網球好手辛納 法新社

義大利網球好手辛納（Jannik Sinner）今天以直落三，擊敗保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），生涯首度晉級法網4強。

法新社報導，辛納以6比2、6比4、7比6 (7比3）直落三克敵，下場4強賽將對決西班牙新生代網球好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），或是希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

另一方面，法網主辦單位今天表示，世界排名第一的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）因為膝傷，已退出本屆法網，無法繼續打8強賽。

在約克維奇退出後，根據世界職業網球協會（ATP）積分排名，辛納將於下週登上世界球王，成為義大利網壇史上有此殊榮的第一人。

法網 約克維奇 西西帕斯 辛納

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