聽新聞
test
0:00 / 0:00
法網／約克維奇帶傷逆轉 勝場超車費德勒
前一輪五盤大戰打到巴黎時間凌晨三點，塞爾維亞「世界球王」約克維奇昨天再度上演驚奇逆轉，且是頂著第二盤滑倒受傷的右膝，在四小時又卅九分鐘的馬拉松大戰以六比一、五比七、三比六、七比五、六比三擊退阿根廷對手塞倫多羅，法網八強門票和生涯大滿貫三七○勝一併到手，正式超越「瑞士特快車」費德勒，成為史上大滿貫勝場最多選手。
小約和費德勒、「西班牙蠻牛」納達爾稱霸網壇超過十年，費德勒前年宣告退役，近年受傷勢困擾的納達爾已經進入選手生涯尾聲，卅七歲的小約仍然活躍，去年四大滿貫全部打進決賽、摘下三座金盃，今年法網將尋求史無前例的廿五座大滿貫冠軍。
小約離連霸只差三勝，他表示，能否如期在八強賽上陣對決挪威好手魯德、重現去年爭冠戲碼，現在是未知數；今年還未有冠軍的小約透露，過去幾周右膝就有些小狀況，直到昨天法網賽事，儘管使用最大劑量的藥物治療後，第五盤沒有任何疼痛感覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言