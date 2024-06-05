法網／約克維奇帶傷逆轉 勝場超車費德勒

前一輪五盤大戰打到巴黎時間凌晨三點，塞爾維亞「世界球王」約克維奇昨天再度上演驚奇逆轉，且是頂著第二盤滑倒受傷的右膝，在四小時又卅九分鐘的馬拉松大戰以六比一、五比七、三比六、七比五、六比三擊退阿根廷對手塞倫多羅，法網八強門票和生涯大滿貫三七○勝一併到手，正式超越「瑞士特快車」費德勒，成為史上大滿貫勝場最多選手。

小約和費德勒、「西班牙蠻牛」納達爾稱霸網壇超過十年，費德勒前年宣告退役，近年受傷勢困擾的納達爾已經進入選手生涯尾聲，卅七歲的小約仍然活躍，去年四大滿貫全部打進決賽、摘下三座金盃，今年法網將尋求史無前例的廿五座大滿貫冠軍。

小約離連霸只差三勝，他表示，能否如期在八強賽上陣對決挪威好手魯德、重現去年爭冠戲碼，現在是未知數；今年還未有冠軍的小約透露，過去幾周右膝就有些小狀況，直到昨天法網賽事，儘管使用最大劑量的藥物治療後，第五盤沒有任何疼痛感覺。