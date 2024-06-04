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法網／去年決賽戲碼8強上演 約克維奇因膝傷不確定出戰

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾維亞世界球王約克維奇。 法新社
塞爾維亞世界球王約克維奇。 法新社

塞爾維亞世界球王約克維奇Novak Djokovic）今天與阿根廷塞倫多羅（Francisco Cerundolo）上演五盤大戰，最終挺進法國網球公開賽男單8強，不過他遭遇膝蓋傷勢，下一戰能否上場仍是未知數。

約克維奇以6：1、5：7、3：6、7：5、6：3逆轉擊敗塞倫多洛，約克維奇曾在比賽中進行傷停治療，他賽後表示，「膝蓋問題已延續好幾周，原本沒什麼大礙，但第二盤打滑後疼痛感加劇，吃止痛藥後，直到第四盤藥效才發揮，我不知道是否會打8強，拭目以待。」

約克維奇大滿貫370勝到手，超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），成為史上第一，他連15年闖進法網8強，曾3度奪下法網冠軍。

約克維奇下一輪對手是兩屆法網亞軍魯德（Casper Ruud），兩人去年在法網決賽對決，約克維奇直落三贏球，魯德受訪時談到再度與約克維奇交手，「我沒有退路了，只能好好享受比賽，跟他打球肯定是艱難的對決，不管哪個場地遇到他都很難打。」

Novak Djokovic 法網 約克維奇 魯德

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