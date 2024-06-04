法網／梅德維夫4盤不敵德米納爾 止步第4輪

俄羅斯男網名將梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在法國網球公開賽男單第4輪比賽，與澳洲選手德米納爾（Alex de Minaur）拚戰4盤後吞敗，延續他在法網令人失望的紀錄。

法新社報導，大會第5種子梅德維夫首盤表現強勢，卻未能持續下去，最終以6比4、2比6、1比6、3比6輸球。

德米納爾接下來將對上德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）或丹麥選手魯內（Holger Rune）的勝方。這將是德米納爾2020年美國網球公開賽後的第1場、生涯第2場大滿貫8強賽。

梅德維夫拿過美網男單冠軍，生涯6度闖進大滿貫決賽。

但他在法網的最佳表現為2021年的8強，且生涯8次出戰法網，有5次是一輪遊。