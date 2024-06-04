聽新聞
test
0:00 / 0:00
法網／梅德維夫4盤不敵德米納爾 止步第4輪
俄羅斯男網名將梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在法國網球公開賽男單第4輪比賽，與澳洲選手德米納爾（Alex de Minaur）拚戰4盤後吞敗，延續他在法網令人失望的紀錄。
法新社報導，大會第5種子梅德維夫首盤表現強勢，卻未能持續下去，最終以6比4、2比6、1比6、3比6輸球。
德米納爾接下來將對上德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）或丹麥選手魯內（Holger Rune）的勝方。這將是德米納爾2020年美國網球公開賽後的第1場、生涯第2場大滿貫8強賽。
梅德維夫拿過美網男單冠軍，生涯6度闖進大滿貫決賽。
但他在法網的最佳表現為2021年的8強，且生涯8次出戰法網，有5次是一輪遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言