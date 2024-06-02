法網／小蠻牛艾卡拉茲直落三輕取對手 連3年晉8強
西班牙新生代網球好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天以6比3、6比3、6比1直落三，輕取加拿大選手奧格-阿里辛（FelixAuger-Aliassime），連續3年晉級法網8強。
法新社報導，艾卡拉茲去年曾闖進法網4強，但輸給塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）。最後喬科維奇贏得法網男單冠軍，奪下生涯第23座大滿貫金盃。
艾卡拉茲年僅21歲，生涯已贏得兩座大滿貫冠軍，外號為「小蠻牛」，被譽為西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）的接班人。
在8強賽，艾卡拉茲將對決希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），爭奪4強席位。艾卡拉茲過去對上西西帕斯5戰皆勝。
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