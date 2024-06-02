快訊

今強降雨大進補！曾文等3大水庫單日已進水近900萬噸

改口宣布送分...教甄考題爆爭議未釋疑惹議 北市教育局回應了

法網／約克維奇5盤大戰晉法網16強 平費德勒大滿貫369勝紀錄

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
約克維奇。法新社
約克維奇。法新社

世界排名第一的塞爾維亞網球名將約克維奇歷經5盤大戰，於今天凌晨擊敗義大利好手穆薩提，晉級法國網球公開賽男單16強，且追平已退休的瑞士天王費德勒大滿貫賽369勝紀錄。

法新社報導，現年37歲的約克維奇（NovakDjokovic）為去年法網冠軍，生涯迄今奪下24座大滿貫賽金盃，是獲得最多大滿貫金盃的男網選手。

他在本屆法網第3輪賽事與穆薩提（Lorenzo Musetti）苦戰5盤，歷時4小時29分鐘，最後於當地時間今天凌晨3時7分，以7比5、6比7（6/8）、2比6、6比3、6比0淘汰對手。

約克維奇拿下勝利後，不僅追平費德勒（RogerFederer）的生涯大滿貫賽369勝紀錄，且避免寫下15年來他在法網的最慘成績。2009年法網，約克維奇早早止步於第3輪賽事。

昨天這場比賽受到大雨影響，直到當地時間昨晚10時45分左右才開打，且打到今天凌晨3時7分結束。

約克維奇將在16強戰對決阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo），兩人要爭奪8強席位。

法網

延伸閱讀

法網／只花40分鐘！球后賞出「雙貝果」勇闖8強

法網／第五盤1：4大逆轉 德國金童連7年闖16強

法網／打到巴黎凌晨3點！球王約克維奇史詩級逆轉奪勝 追平費德勒紀錄

【專家之眼】看一場少一場 紅土之王納達爾的準告別賽

相關新聞

法網／約克維奇5盤大戰晉法網16強 平費德勒大滿貫369勝紀錄

世界排名第一的塞爾維亞網球名將約克維奇歷經5盤大戰，於今天凌晨擊敗義大利好手穆薩提，晉級法國網球公開賽男單16強，且追平...

法網／只花40分鐘！球后賞出「雙貝果」勇闖8強

第二輪驚險瓦解賽末點後晉級，尋求法網3連霸的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天再展現頂尖身手，第四輪...

【專家之眼】看一場少一場 紅土之王納達爾的準告別賽

紅土之王，西班牙蠻牛納達爾，熬過18個月的傷勢，終於在今年初復出。由於他曾表示，今年是他網球職業最後一年，所以大家抱著看...

法網／因雨延賽兩天不影響 謝淑薇／梅騰絲女雙過頭關

受到雨勢影響延後兩天才在法網女雙首輪登場的我國世界女雙球后謝淑薇，今天與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）遭...

法網／約克維奇連續19年闖第3輪 澤瑞夫直落三晉級

塞爾維亞男網好手約克維奇今天在法國網球公開賽次輪比賽，以直落三擊敗西班牙選手巴埃納，連續第19年闖進法網男單第3輪，繼續...

法網／莎芭蓮卡強勢挺進女單第3輪 男單梅德維夫晉級

白俄羅斯女網名將莎芭蓮卡今天在法國網球公開賽（French Open）女單以兩個6比2輕取日本對手內島萌夏，只花62分鐘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。