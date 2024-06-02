法網／約克維奇5盤大戰晉法網16強 平費德勒大滿貫369勝紀錄

世界排名第一的塞爾維亞網球名將約克維奇歷經5盤大戰，於今天凌晨擊敗義大利好手穆薩提，晉級法國網球公開賽男單16強，且追平已退休的瑞士天王費德勒大滿貫賽369勝紀錄。

法新社報導，現年37歲的約克維奇（NovakDjokovic）為去年法網冠軍，生涯迄今奪下24座大滿貫賽金盃，是獲得最多大滿貫金盃的男網選手。

他在本屆法網第3輪賽事與穆薩提（Lorenzo Musetti）苦戰5盤，歷時4小時29分鐘，最後於當地時間今天凌晨3時7分，以7比5、6比7（6/8）、2比6、6比3、6比0淘汰對手。

約克維奇拿下勝利後，不僅追平費德勒（RogerFederer）的生涯大滿貫賽369勝紀錄，且避免寫下15年來他在法網的最慘成績。2009年法網，約克維奇早早止步於第3輪賽事。

昨天這場比賽受到大雨影響，直到當地時間昨晚10時45分左右才開打，且打到今天凌晨3時7分結束。

約克維奇將在16強戰對決阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo），兩人要爭奪8強席位。