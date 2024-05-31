快訊

歷史性判決！川普封口費案 陪審團裁決34項控訴皆有罪

後備軍人未報到…他稱「半年內確診免召」卻無就診紀錄 下場出爐

法網／約克維奇連續19年闖第3輪 茲韋列夫直落三晉級

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
塞爾維亞男網好手約克維奇（圖）今天在法國網球公開賽次輪比賽，以直落三擊敗西班牙選手巴埃納。 法新社
塞爾維亞男網好手約克維奇（圖）今天在法國網球公開賽次輪比賽，以直落三擊敗西班牙選手巴埃納。 法新社

塞爾維亞男網好手約克維奇今天在法國網球公開賽次輪比賽，以直落三擊敗西班牙選手巴埃納，連續第19年闖進法網男單第3輪，繼續朝衛冕邁進。德國好手茲韋列夫也成功晉級。

法新社報導，37歲的約克維奇（Novak Djokovic）追求個人第25座大滿貫金盃紀錄，今天他以6比4、6比1、6比2輕取巴埃納（Roberto Carballes Baena）。

約克維奇下一輪將對上法國男網名將蒙菲爾斯（Gael Monfils）或大會第30種子、義大利選手穆薩提（Lorenzo Musetti）的勝方。

約克維奇對蒙菲爾斯握有19勝0敗優勢，與穆薩提則交手過5次贏了4場。

另一方面，首輪擊敗「紅土之王」納達爾（RafaelNadal）的茲韋列夫（Alexander Zverev）今天也以7比6（7比4）、6比2、6比2，直落三擊敗比利時的高芬（David Goffin），順利晉級32強。

法網

延伸閱讀

法網／莎芭蓮卡強勢挺進女單第3輪 男單梅德維夫晉級

法網／錯過賽末點遭球后逆轉 大坂直美淚灑球場

法網／前後任球后對決 斯威雅蒂險勝大坂直美

法網／謝淑薇想為國奪奧運獎牌 紐媒好奇只帶2球拍且沒贊助商

相關新聞

法網／約克維奇連續19年闖第3輪 茲韋列夫直落三晉級

塞爾維亞男網好手約克維奇今天在法國網球公開賽次輪比賽，以直落三擊敗西班牙選手巴埃納，連續第19年闖進法網男單第3輪，繼續...

法網／莎芭蓮卡強勢挺進女單第3輪 男單梅德維夫晉級

白俄羅斯女網名將莎芭蓮卡今天在法國網球公開賽（French Open）女單以兩個6比2輕取日本對手內島萌夏，只花62分鐘...

法網／錯過賽末點遭球后逆轉 大坂直美淚灑球場

波蘭現任「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）和日本前球后大坂直美（Naomi Osaka）法網第二輪碰頭，兩名...

法網／前後任球后對決 斯威雅蒂險勝大坂直美

波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在法網第2輪，以7比6（7比1）、1比6、7比5，險勝曾拿下4座大滿...

法網／曝觀看納達爾比賽心得 約克維奇：不像是「最後一舞」

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在2024年法國網球公開賽首輪，直落三擊敗地主赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）。他受訪時被問到觀看納達爾（Rafael

法網／連霸第一步過關 球王約克維奇：可以更好

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）台灣時間今天凌晨順利踏出連霸第一步，不過雖以6：4、7：6（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。