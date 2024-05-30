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法網／莎芭蓮卡強勢挺進女單第3輪 男單梅德維夫晉級
白俄羅斯女網名將莎芭蓮卡今天在法國網球公開賽（French Open）女單以兩個6比2輕取日本對手內島萌夏，只花62分鐘便挺進第3輪。俄羅斯男網好手梅德維夫也順利晉級。
法新社報導，名列大會第2種子的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）去年法網止步四強，她接下來將遭遇西班牙女將巴多薩（Paula Badosa）或哈薩克好手普汀塞娃（Yulia Putintseva）的勝方，爭取晉級16強。
曾奪下澳洲網球公開賽（Australian Open）2座女單冠軍的莎芭蓮卡，預料將是波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）高舉第4座法網金盃的一大勁敵。
另外，本屆法網男單第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）今天稍早在第2輪輾壓塞爾維亞對手凱茨曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）。
凱茨曼諾維奇在6比1、5比0落後下，沒打完第2盤就因傷退賽，梅迪維夫只花55分鐘便輕鬆闖進第3輪。
他下一場比賽將對上來自阿根廷的第31種子納沃內（Mariano Navone）或捷克選手馬哈奇（Tomas Machac）的勝方，爭取16強門票。
梅德維夫至今在法網最佳成績，是2021年打入八強。
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