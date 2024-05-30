法網／前後任球后對決 斯威雅蒂險勝大坂直美
波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在法網第2輪，以7比6（7比1）、1比6、7比5，險勝曾拿下4座大滿貫賽金盃的前球后大坂直美，驚險闖進第3輪。
日本網球女將大坂直美（Naomi Osaka）因為心理健康問題和懷孕生產等原因，從2022年9月中斷網球生涯16個月，直到今年初才復出，目前女網單打世界排名為第134名。
面對剛復出的大坂直美，斯威雅蒂今天打得並不輕鬆，在首盤與大坂直美打到6比6平手搶七，最終以7比1率先拿下首盤。
之後，斯威雅蒂以1比6丟掉第2盤，被大坂直美扳平。到了第3盤，斯威雅蒂先是以2比5落後，之後連追5局，以7比5險勝。
斯威雅蒂賽後表示：「這場比賽真得很激烈，這場第2輪賽事比我原先預計的激烈許多。」她還說：「大坂直美打出了令人驚嘆的網球比賽，也許她很快就會成為紅土賽場專家。」
大坂直美與斯威雅蒂過去曾交手兩次，上一次是2022年邁阿密網球公開賽，當時是斯威雅蒂勝出。大坂直美的法網最佳紀錄是止步第3輪賽事，她所有大滿貫賽冠軍都是在澳網及美網拿下。
斯威雅蒂為2020、2022及2023年法網女單冠軍，本屆尋求三連霸。
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