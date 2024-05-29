法網／曝觀看納達爾比賽心得 約克維奇：不像是「最後一舞」

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在2024年法國網球公開賽首輪，直落三擊敗地主赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）。他受訪時被問到觀看納達爾（Rafael Nadal）比賽一事，他認為納達爾還想繼續打下去。

納達爾首輪就遭遇狀態極佳的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），儘管這不一定是他法網最後一舞，仍吸引眾星觀戰，包含約克維奇、西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）及波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

納達爾昨天賽後受訪時提到，身體狀況好很多，因此有媒體樂觀認為，納達爾明年會繼續參賽，對此約克維奇表示，「看起來是這樣沒錯，我覺得比起在羅馬和巴塞隆納，他這場表現很好、水準提高許多。」

約克維奇認為，雖帳面上是直落三落敗，但其實二、三盤打得很接近，如果贏下其中一盤，比賽走向可能不同，「阿爾卡拉斯和斯威雅蒂都在，我們都想感受這個特殊時刻的現場氣氛，這有可能是他最後一場，但看起來不是這樣。」