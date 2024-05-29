法網／最後一舞？擁法網14冠 納達爾首度一輪遊

擁有法國網球公開賽14座金盃的「西班牙蠻牛」納達爾，昨天結束今年紅土大滿貫旅程，激戰超過3小時不敵世界排名第4的德國名將澤瑞夫，但他強調這非「最後一舞」，將在7月重返巴黎奧運，是否退役也視奧運狀況決定。

納達爾下周就要過38歲生日，生涯握有22座大滿貫金盃，是網壇著名「三巨頭」成員；法網是他成績最亮眼的賽事，2005年首度亮相一舉登頂，接續締造4連霸，且寫下連續18年參賽累積112勝3敗的瘋狂紀錄，去年因傷無緣參賽，目前世界排名落到275。

今年很可能是納達爾職業生涯最後賽季，法網首輪包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇、波蘭「世界球后」斯威雅蒂和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯等巨星都成場邊觀眾，納達爾太太也帶著19個月大的兒子到場。

面對羅馬名人賽剛奪冠的對手，納達爾重現許多經典動作，但關鍵時刻沒能突破澤瑞夫，最終以3：6、6：7（5：7）、3：6敗陣，生涯首度在法網「一輪遊」，仍獲全場球迷起立歡呼和掌聲。

納達爾沒把話說死，強調不會百分百確定這是最後一場法網，「我的心態準備好到奧運，之後會以不同方式確認感受。」從動機、身體感受到比賽內容都會是納達爾考量內容，「再給我兩個月時間直到奧運，到時我會看看能否繼續，或是說OK、已經足夠了。」