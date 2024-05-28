法網／謝淑薇想為國奪奧運獎牌 紐媒好奇只帶2球拍且沒贊助商

我國網球好手謝淑薇將尋求法國網球公開賽衛冕，另外還將征戰巴黎奧運，她接受「紐約時報」專訪時提到，「我一直想為台灣贏得一面奧運獎牌，這對我來說是一件特別的事。」

謝淑薇曾參加2012年倫敦奧運，當時參加女單首輪被淘汰，女雙則是止步8強，這次誰會是她的雙打搭檔，備受各界關注。當被問到已經38歲，卻持續打球的動力為何，謝淑薇表示，「這是一個好問題，因為我會問自己在這做什麼，我只是先試著享受，總有一天會找到答案。」

報導中也提到，其他選手都有贊助商，謝淑薇衣服上卻沒有固定贊助商LOGO，且只帶2支球拍。對此謝淑薇解釋，處理贊助商的事情不容易，且自己從來沒打壞球拍，忘記上次弄斷線是什麼時候，「我不想浪費時間處理這些事，只想專注在網球上。」

謝淑薇去年與中國大陸王欣瑜聯手在法網女雙封后，今年改和比利時老搭檔梅騰絲（Elise Mertens）合作，首輪要面對日本青山修子／塞爾維亞克魯尼琪（Alexandra Krunic）。混雙則要和波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）再續前緣，兩人曾在今年澳洲網球公開賽混雙奪冠。