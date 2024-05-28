法網／最後一次參賽？納達爾：看身體能否堅持下去

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）法國網球公開賽首輪不敵德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），當被問到這場比賽是否是他法網「最後一舞」，納達爾沒有把話說死。

納達爾擁有14座法網冠軍，被譽為「紅土之王」，這次以3：6、6：7（5：7）、3：6輸給澤瑞夫，是他生涯首度止步法網首輪。他受訪時表示，「過去2年我經歷生涯最困難的時光，雖然我輸了，但這是比賽的一部分，我感覺移動能力比之前好一點，但對手很強，狀態也很好，他是世界最棒的網球選手之一。」

納達爾也表示想出戰巴黎奧運，「身體感覺比2個月前好，也許再過2個月我會說，『夠了』，但我現在還沒這種感覺。」他坦言可能缺席溫布頓網球公開賽，因為要進入草地賽事，再重新適應奧運的紅土賽事很困難。

當被問到是否是法網最後一舞，納達爾沒把話說死，「我想繼續打一段時間，不知道還會堅持多久。我的家人們很開心，我也很開心，想再給自己一些機會，看能不能將水準再提高，身體能不能堅持下去，再做決定。」