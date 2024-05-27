法網／阿爾卡拉斯男單首輪輕鬆晉級 維持大滿貫首輪不敗金身
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯今天輕鬆在法國網球公開賽以直落三獲勝晉級，維持他在大滿貫賽事首輪的不敗金身。
男子單打世界排名第3、去年溫布頓網球錦標賽冠軍得主阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在法網首輪以6比1、6比2、6比1輕取美國選手沃爾夫（J.J. Wolf），順利晉級次輪，這讓他生涯在大滿貫賽事首輪的戰績，提升到13勝0敗。
21歲的阿爾卡拉斯因右手臂傷勢缺席羅馬公開賽（Rome Open），但今天看起來完全不受影響。
此役阿爾卡拉斯揮出27個致勝球，破了對手9個發球局，花不到兩個小時就順利獲勝晉級。
阿爾卡拉斯說：「我不需要打太多比賽來達到最佳狀態。」
阿爾卡拉斯下一輪將迎戰地主選手戴揚（Jesper DeJong）。
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