法網／睽違3個球季回歸大滿貫賽 錦織圭晉級男單次輪
34歲的日本網球名將錦織圭睽違3個球季回歸大滿貫賽事之一的法國公開賽，第一輪在經過5盤大戰後，力退22歲加拿大小將狄亞洛（Gabriel Diallo），成功取得晉級。
日本放送協會（NHK）報導，錦織圭曾高居世界排名第4，不過近年飽受傷勢困擾，今年3月曾回歸巡迴賽，不過之後就未參加比賽持續調整狀態。
錦織圭參加本屆法網，是他繼2021年美國公開賽後，睽違3個球季首度回歸大滿貫賽事。
他在男單第一輪賽事與世界排名166的狄亞洛對戰，並在第1盤與第4盤開盤均在發球局被破且對手領先的情況下發揮頑強的韌性，首盤以2比5落後的情勢中，連贏5局逆轉，以7比5贏得第1盤。
錦織圭第2盤失誤較多，所幸進入搶七決勝局後仍透過犀利的正拍等連拿4分，以7比6收下第2盤。
他接著以3比6、1比6丟掉第3盤與第4盤，並在決勝第5盤之前申請醫療暫停，接受腰部按摩。
錦織圭在第5盤與對手進入拉鋸，第12局時破了狄亞洛的發球局，最後以7比5拿下這關鍵一盤，結束這場4小時22分鐘的5盤大戰。
這是錦織圭睽違約2年9個月後，成功晉級大滿貫賽事第二輪，他接下來對手，將會是大會第15種子的21歲美國小將謝爾頓（Ben Shelton）與世界排名88的23歲地主選手蓋斯頓（Hugo Gaston）之間勝方。
讀賣新聞報導，錦織圭在賽後表示：「很高興自己的狀態逐漸回來了。」
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