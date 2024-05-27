快訊

綠地方黨部主委內戰「賴系崛起、英系式微」 蔡賴心結浮檯面？

睡前滴眼藥水可舒緩不適？日藥廠提醒「避開2情況」：否則恐傷眼睛

批民進黨鼓動有目的 蕭旭岑：要讓群眾衝進國會嗎？

法網／生涯法網最終戰首輪出局 墨瑞稱已為自己感到驕傲

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
英國名將墨瑞(右)在法網首輪遭瓦文卡擊敗，賽後兩人相擁。新華社
英國名將墨瑞(右)在法網首輪遭瓦文卡擊敗，賽後兩人相擁。新華社

英國網球名將墨瑞職業生涯的法網最終戰今天結束，他在首輪賽事不敵2015年冠軍、3座大滿貫冠軍得主瑞士好手瓦文卡，但墨瑞表示自己感到很「驕傲」。

今年稍晚將退休的墨瑞（Andy Murray）是2016年大滿貫法國網球公開賽亞軍，他在生涯最後一次打法網的比賽中，以4比6、4比6、2比6敗給瓦林卡（StanWawrinka）。

37歲的墨瑞已經宣布，他打算以今年夏天進行的溫布頓網球錦標賽和巴黎奧運，來為自己的職業生涯畫上句號，這兩項備受矚目的賽事都已經排進他的行程當中。

今天當墨瑞離開球場時，全場觀眾都起立鼓掌歡送他，墨瑞也拍手回應球迷。

墨瑞8年前打進法網決賽，不敵塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）。除此之外，墨瑞曾4次打進4強、兩次打進8強。

他說：「多數球員都會達到我在這裡得到的成就。在不同的時間點，也許結果會有點不同。」

「我有美好的回憶…這對我來說不是個能輕鬆征服的場地。但值得一提的是，我總是能夠參賽，並有些出色表現。多年來，我在這的表現都很好。」

這是墨瑞4年前同樣在首輪敗給瓦文卡以來，首次重返法網球場。

墨瑞近幾個月不斷在與腳踝傷勢搏鬥，但為了參加生涯最後一次的法網，他選擇不要動刀治療。

墨瑞說：「有時候當你確實受傷了，身體會需要更長的時間來適應比賽的強度等東西。我的身體已經不再是10年前的樣子了，我完全清楚這一點。」

「我需要花費大量時間和精力，才能調整好狀態走上球場競賽。我的狀態並非總是完美的，但事實就是如此，我仍喜歡做出嘗試，並試著讓自己走上球場，且盡可能保有競爭力。」

4度在法網遭遇墨瑞，3度拿下勝利的瓦文卡，形容莫瑞是「了不起的冠軍」。

瓦文卡談到墨瑞時說：「他做到了網球選手所能實現的一切目標。他是位了不起的冠軍、了不起的人。我認為他有很多球迷，許多人是因為他才開始打網球，我十分尊重他。」

「我很享受過去20年與他一起打球的時光，我們對戰了很多次，有許多精彩的對決。」

法網

延伸閱讀

法網／合計76歲的傳奇老將對決 墨瑞敗給瓦文卡坦言失望

法網／大坂直美復出後奪法網首勝 次輪有望對決斯威雅蒂

PGA／30歲美巡賽好手莫瑞離世 年初剛拿第2場冠軍

法網／紅土大滿貫最終戰？納達爾：很大機會但非百分百

相關新聞

法網／阿爾卡拉斯男單首輪輕鬆晉級 維持大滿貫首輪不敗金身

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲今天輕鬆在法國網球公開賽以直落三獲勝晉級，維持他在大滿貫賽事首輪的不敗金身

法網／睽違3個球季回歸大滿貫賽 錦織圭晉級男單次輪

34歲的日本網球名將錦織圭睽違3個球季回歸大滿貫賽事之一的法國公開賽，第一輪在經過5盤大戰後，力退22歲加拿大小將狄亞洛...

法網／生涯法網最終戰首輪出局 墨瑞稱已為自己感到驕傲

英國網球名將墨瑞職業生涯的法網最終戰今天結束，他在首輪賽事不敵2015年冠軍、3座大滿貫冠軍得主瑞士好手瓦林卡，但莫瑞表...

法網／大坂直美復出後奪法網首勝 次輪有望對決斯威雅蒂

日本網球女將大坂直美今天於法國網球公開賽首輪擊敗義大利選手布隆澤蒂，這是她3年來首次挺進法網第2輪，屆時有機會迎戰現任世...

法網／紅土大滿貫最終戰？納達爾：很大機會但非百分百

紅土大滿貫法網今天點燃戰火，有「紅土之王」美稱的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）傷後回歸成眾所矚目焦點，...

法網／納達爾迎最後一舞 首輪對手澤瑞夫：盼他是最佳狀態

西班牙「蠻牛」納達爾將在法網首輪強碰德國好手茲韋列夫，素有紅土天王之稱的納達爾19年來共在法網摘下14冠，但再添一筆難度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。