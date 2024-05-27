法網／大坂直美復出後奪法網首勝 次輪有望對決斯威雅蒂

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
日本網球女將大坂直美復出後奪法網首勝。 路透社
日本網球女將大坂直美復出後奪法網首勝。 路透社

日本網球女將大坂直美今天於法國網球公開賽首輪擊敗義大利選手布隆澤蒂，這是她3年來首次挺進法網第2輪，屆時有機會迎戰現任世界球后斯威雅蒂

大坂直美（Naomi Osaka）因為心理健康問題和懷孕生產等原因，從2022年9月中斷網球生涯16個月，直到今年初才復出，目前女網單打世界排名為第134名。

法新社報導，大坂直美復出之後在法網的首場比賽表現不穩，但最終仍以6比1、4比6、7比5擊倒布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）。

大坂直美表示：「回來的感覺真的很棒，我很感謝能回到這裡站在大家面前。」

如果波蘭籍的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）明天能晉級次輪，她將對決大坂直美，兩人都曾拿下4座大滿貫賽金盃。

大坂直美與斯威雅蒂過去曾交手兩次，上一次是2022年邁阿密網球公開賽，當時是斯威雅蒂勝出。

今天是大坂直美2022年出戰澳洲網球公開賽以來，首次贏得大滿貫賽事。當年她出戰法網及美國網球公開賽都於首輪落敗，今年初復出後也在澳網首輪出局。

大坂直美的法網最佳紀錄是止步第3輪賽事，她所有大滿貫賽冠軍都是在澳網及美網拿下。

大坂直美 斯威雅蒂 法網

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