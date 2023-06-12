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法網／女雙封后 謝淑薇大滿貫賽第5冠

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
我國卅七歲女網名將謝淑薇（右）與廿一歲的大陸年輕好手王欣瑜，昨天捧起法網女雙金盃。「海峽組合」扮演種子殺手，兩人雙打排名都在百名外，但從第二輪到決賽連五戰都拍下種子組合，寫下今年法網驚奇。養傷休息逾一年的謝淑薇，復出後首場大滿貫賽即奪冠，相隔九年再度於法網女雙封后，也是個人第五座大滿貫女雙冠軍。法新社
我國卅七歲女網名將謝淑薇（右）與廿一歲的大陸年輕好手王欣瑜，昨天捧起法網女雙金盃。「海峽組合」扮演種子殺手，兩人雙打排名都在百名外，但從第二輪到決賽連五戰都拍下種子組合，寫下今年法網驚奇。養傷休息逾一年的謝淑薇，復出後首場大滿貫賽即奪冠，相隔九年再度於法網女雙封后，也是個人第五座大滿貫女雙冠軍。法新社

我國女網名將謝淑薇，復出首場大滿貫就在法網打進女雙決賽，昨天更和年輕16歲的中國大陸好手王欣瑜演出逆轉勝，以1：6、7：6（7：5）、6：1打下名列第10種子的加拿大費南德茲／美國湯生，謝淑薇喜迎生涯第2座法網金盃，同時是個人第5座大滿貫女雙冠軍。

謝淑薇前年11月後就因休養身體暫別網壇，今年4月才回歸，法網是復出的第一場大滿貫賽。目前雙打排名286的她和王欣瑜就成「種子殺手」，連5場都拍下種子組合，昨更是首盤失守下上演驚天逆轉，讓錯過金盃的費南德茲忍不住淚崩。

這是21歲王欣瑜首場大滿貫決賽，初體驗就嘗登頂滋味，她透露和謝淑薇幾乎是到最後一刻才確定合作，「很開心我們走到這一刻。」

女網名將謝淑薇（左）與大陸選手王欣瑜在法網女雙贏得冠軍，比賽過程兩人擊掌慶祝。法新社
女網名將謝淑薇（左）與大陸選手王欣瑜在法網女雙贏得冠軍，比賽過程兩人擊掌慶祝。法新社

「海峽組合」昨天首盤只拿1局，第二盤還先錯過3個「盤末點」機會，但在「搶7」頂住壓力，將戰局逼到第三盤。決勝盤更率先破發成功，加上第5局瓦解對手4個破發機會、在超過10分鐘對峙中保發成功，最終就在謝淑薇的發球局迎接冠軍。

37歲的謝淑薇曾登上雙打「世界球后」47周，過去和3名不同搭檔打下4座大滿貫金盃，包括2014年和大陸「金花」彭帥法網登頂，隔9年再度捧紅土大滿貫金盃。她形容今年是很「特別」的旅程，也感謝年輕搭檔在身後賣力跑下的每一分，逗趣發言立刻逗笑王欣瑜。

美國 加拿大 謝淑薇 費南德茲 王欣瑜

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