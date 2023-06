法網／相隔9年再奪冠謝淑薇喊特別 兩岸組合平分近2000萬獎金

9年前在法網首度登頂,我國女網好手謝淑薇今天再度高捧紅土大滿貫金盃,她和21歲的中國大陸搭檔王欣瑜上演逆轉勝,以1:6、7:6(7:5)、6:1擊敗列第10種子的加拿大費南德茲(Leylah Fernandez)/美國湯生(Taylor Townsend),還逼出費南德茲眼淚。

