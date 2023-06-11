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法網／相隔9年再奪冠謝淑薇喊特別 兩岸組合平分近2000萬獎金

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法網／相隔9年再奪冠謝淑薇喊特別 兩岸組合平分近2000萬獎金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇(前)。 美聯社
謝淑薇(前)。 美聯社

9年前在法網首度登頂，我國女網好手謝淑薇今天再度高捧紅土大滿貫金盃，她和21歲的中國大陸搭檔王欣瑜上演逆轉勝，以1：6、7：6（7：5）、6：1擊敗列第10種子的加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／美國湯生（Taylor Townsend），還逼出費南德茲眼淚。

謝淑薇2013年溫布頓和大陸「金花」彭帥首度打下大滿貫女雙金盃，隔年法網「海峽組合」再登頂；2019年她和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）溫布頓封后，2021年搭檔比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）再度打下溫布頓冠軍，今年搭小16歲的王欣瑜成為法網「種子殺手」，兩人雙打排名都在百名外，但從第二輪到今天決賽，連5戰都是拍下種子，寫下法網大驚奇。

「9年後再度回來，這很特別，因為我並不知道能再度回到法網。」37歲的謝淑薇提到。她因養傷休息超過一年，今年4月才回歸，法網是復出首場大滿貫，靠保護排名才拿到參賽資格，不料就和第4位不同搭檔迎接生涯第5座大滿貫，59萬歐元（約1946萬新台幣）冠軍獎金由兩人均分。

謝淑薇曾提到，她需要一位「能跑」的搭檔，底線威力十足的王欣瑜成為紅土大滿貫好搭檔，她在頒獎典禮上也特別感謝隊友，在身後賣力跑出每一分，讓大滿貫首登頂的王欣瑜笑開懷。

王欣瑜也透露，兩人幾乎時到最後一刻才決定合作，「很開心我們走到這一刻。」

法網 謝淑薇 溫布頓

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