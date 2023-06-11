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法網／球后斯威雅蒂嗨搖金盃到獎座分離 吸引百萬瀏覽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）如願完成法網衛冕，喜迎生涯第4座大滿貫，頒獎典禮上她開心搖晃女單冠軍專屬的蘇珊格倫獎盃（Coupe Suzanne-Lenglen），直接晃到獎盃上的蓋子掉落。 新華社
波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）如願完成法網衛冕，喜迎生涯第4座大滿貫，頒獎典禮上她開心搖晃女單冠軍專屬的蘇珊格倫獎盃（Coupe Suzanne-Lenglen），直接晃到獎盃上的蓋子掉落。 新華社

波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）如願完成法網衛冕，最終戰她在2小時46分鐘大戰以6：2、5：7、6：4力退捷克黑馬穆霍娃（Karolina Muchova），喜迎生涯第4座大滿貫，且創下21年來特別紀錄，頒獎典禮上開心搖晃女單冠軍專屬的蘇珊格倫獎盃（Coupe Suzanne-Lenglen），直接晃到獎盃上的蓋子掉落，有趣插曲已吸引百萬瀏覽。

法網女單冠軍獎盃是以法國名將格倫（Suzanne Lenglen）為名，銀色獎盃兩旁有把手，並有蓋子覆蓋。斯威雅蒂今天凌晨開心慶祝冠軍時刻，拍照時將獎盃高舉過頭搖晃，猛力搖晃到獎盃蓋子掉落，她第一時間先傻眼看向幫她鼓掌的嘉賓，準備彎腰撿拾蓋子時，蓋子又滾下頒獎台，最後是法國網球協會主席莫頓（Gilles Moretton）幫她撿起盤子。

斯威雅蒂差點讓獎盃解體的影片，在社群上已有超過200萬瀏覽數，球后的呆萌反應也讓球迷笑翻。事實上，5月底剛過22歲生日的斯威雅蒂剛成為2002年退役傳奇小威廉絲（Serena Williams）後，最年輕拿到4座大滿貫的女將，且是2005年到07年比利時名將海寧（Justine Henin）締造法網3連霸後，首位完成衛冕的女將。

快速累積大滿貫的球后，馬上要迎接溫布頓挑戰，不過她表示沒想太多，「我不會看太遠，我很開心這幾周的成果，我不知道我能做到什麼，所以我會日複一日的努力，盡可能打出最佳表現，並且持續開發自己。」她強調不會為自己設下「瘋狂」紀錄，她說：「我知道對自己最好的方式就是保持冷靜，我正試著做到這一點。」

斯威雅蒂 法網 小威廉絲

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