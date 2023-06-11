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法網／去年傷退今年奪女單亞軍 捷克黑馬激動落淚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova），奪下法網女單亞軍。 美聯社
捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova），奪下法網女單亞軍。 美聯社

今年法網扮演超級黑馬的捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova），生涯首闖大滿貫決賽雖不敵波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），但讓球后失掉本屆賽事唯一盤數，雖敗猶榮表現仍獲得全場喝采，去年腳踝扭傷被迫法網退賽的她在頒獎典禮也忍不住落下眼淚。

「謝謝大家，這是很激動的一刻，也是很不可思議的時刻。」邊講第一句話還邊落淚的穆霍娃，也讚美剛剛隔網對陣的斯威雅蒂是最棒對手，接續也再度感謝全場球迷的支持，最後感謝自己團隊時又忍不住哽咽。

穆霍娃堪稱今年法網種子殺手，世界排名43的她首輪就拍下第8種子的希臘「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari），第三輪擊敗列27種子的羅馬尼亞貝古（Irina-Camelia Begu），上一場4強賽更是上演不可思議大逆轉，決勝盤2：5落後下瓦解第2種子白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）一個賽末點，上演連趕5局逆轉勝。

連同前一場勝利，穆霍娃面對世界前3的戰績是5勝0敗，闖進生涯第一場大滿貫決賽面對現任球后斯威雅蒂，首盤她雖以2：6讓出，但再度展現超強抗壓性，第二盤在0：3落後下先追平局數，進而以7：5扳平盤數，也是斯威雅蒂今年法網首度丟掉一盤。

決勝盤斯威雅蒂第一個發球局就遭到破發，但第4局先回破，第7局二度遭破發後馬上回應，第8局回破後，第9局再瓦解破發點危機，第10局再取得40：15兩個破發也是「冠軍點」優勢，最終在穆霍娃「再見雙誤」下戲劇性奪冠，以6：3、5：7、6：4迎接金盃。

穆霍娃雖離金盃差一步，亞軍成績仍創生涯最佳，世界排名也將三級跳到20名內。

斯威雅蒂 法網 羅斯

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