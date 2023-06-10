法網／路德直落三擊退茲韋列夫 將與約克維奇爭冠

我國女網好手謝淑薇休息一年半後重返賽場，法國網球公開賽是他回歸後首個大滿貫賽事。法網官網也專訪謝淑薇，談論她剛復出就殺進女雙4強的神奇旅程。 謝淑薇與相差16歲的中國新搭檔「金花」王欣瑜在法網打

2023-06-09 11:29