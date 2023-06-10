法網／路德直落三擊退茲韋列夫 將與約克維奇爭冠
挪威網球好手路德（Casper Ruud）今天在法國網球公開賽男單四強賽，以直落三打敗德國名將茲韋列夫（AlexanderZverev），將與喬科維奇（Novak Djokovic）爭冠。
路德今天以6-3、6-4、6-0擊敗茲韋列夫。
喬科維奇稍早以3比1打敗因抽筋行動受阻的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。
喬科維奇目前與西班牙「蠻牛」納達爾（RafaNadal）共同保持大滿貫賽22冠紀錄，本屆目標是朝破紀錄的第23座男單大滿貫冠軍邁進。
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