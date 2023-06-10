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法網／約克維奇擊敗艾卡拉茲 晉級冠軍賽
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在法國網球公開賽男單四強賽，以3比1擊敗世界排名第一的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）晉級冠軍賽。
約克維奇今天以6-2、5-7、6-1、6-1打敗因抽筋行動受阻的艾卡拉茲。
約克維奇將在法網決賽對上挪威好手路德（CasperRuud）或德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）的勝方。
約克維奇目前與西班牙「蠻牛」納達爾（RafaNadal）共同保持大滿貫賽22冠紀錄，本屆目標是朝破紀錄的第23座男單大滿貫冠軍邁進。
目前年僅20歲的艾卡拉茲，去年在美國網球公開賽男單奪冠，拿下生涯首座大滿貫賽金盃。
艾卡拉茲外號「小蠻牛」，被譽為納達爾的接班人。他去年美網封王後，成為1973年世界職業網球協會（ATP）排名創立以來最年輕的世界球王。
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