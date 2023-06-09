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法網／官網專訪謝淑薇 分享與王欣瑜搭檔心得

聯合新聞網／ 綜合報導
一復出就打進女雙四強，法網官網專訪謝淑薇。 新華社
一復出就打進女雙四強，法網官網專訪謝淑薇。 新華社

我國女網好手謝淑薇休息一年半後重返賽場，法國網球公開賽是他回歸後首個大滿貫賽事。法網官網也專訪謝淑薇，談論她剛復出就殺進女雙4強的神奇旅程。

謝淑薇與相差16歲的中國新搭檔「金花」王欣瑜在法網打出好成績，這是她自2014年攜手彭帥奪下法網女雙冠軍以來，首次重返法網4強。該文寫道，「這位37歲的前世界排名第一球員，在重返巡迴賽一個月後，渴望獲得更多的獎盃。」

謝淑薇透露自己是喜歡享受的人，「我並沒有感到那麼大的壓力，整個比賽我都很放鬆。」談到與21歲的王欣瑜合作，謝淑薇笑說，「當你和年輕球員打球時，好處是你可以告訴他們，跑快點！」

王欣瑜(左)、謝淑薇(右)。 新華社
王欣瑜(左)、謝淑薇(右)。 新華社

謝淑薇坦言賽前沒想到能殺進4強，「這很特別，我沒想到會走這麼遠，不過我打得很開心。」 由於王欣瑜在底線打得相當出色，讓謝淑薇能更自在地擊球，謝淑薇表示，「我會在最後一刻才做出手決定，沒有計劃時，可以隨興打球。我從不去想太多，我喜歡自己在球場上打球的方式。」

182公分的王欣瑜認為謝淑薇才華橫溢、經驗豐富，能從她身上學習雙打觀念和技巧，並獲得建議，「我認為我們合作得很好，在球場上互相支援，這對我來說很有趣，總會有人扛著你、支持你。」

謝淑薇組成的新「海峽組合」將繼續闖關，4強要和第6種子美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）爭決賽門票。

法網 謝淑薇

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