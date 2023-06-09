法網／非種子選手穆霍娃晉女單決賽 將對決球后
捷克籍非種子選手穆霍娃今天在法國網球公開賽女單4強賽，力克世界排名第2的白俄羅斯好手莎芭蓮卡，成功闖進決賽，準備迎戰鎖定4年內第3座法網冠軍的波蘭籍球后斯威雅蒂。
法新社報導，世界排名第43的穆霍娃（Karolina Muchova）今天以7比6（7/5）、6比7（5/7）、7比5，擊敗澳網冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），生涯首度闖進大滿貫決賽。
穆霍娃賽後表示：「我不太知道發生了什麼事，好不可思議，我試著一直奮戰，結果成功了。我好開心。」
過去闖進法網決賽的女單選手中，只有3人的排名低於穆霍娃，包括2020年拿下首座大滿貫金盃的斯威雅蒂（Iga Swiatek）。當時斯威雅蒂世界排名第54。
現年22歲的斯威雅蒂在今天的4強賽對上第14種子巴西女將哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia），最終以6比2、7比6（9/7）勝出，繼續力拚成為自比利時名將艾寧（Justine Henin）2007年之後，在法網女單衛冕成功的第一人。
斯威雅蒂說：「每年我在這裡都有好結果，我對10日（的決賽）感到很興奮。」
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