法網／女雙擊中球僮被取消資格 加藤未唯混雙摘金解氣

日本網球選手加藤未唯4天前在法網女雙賽事意外擊中球僮，在對方選手抗議後遭取消資格，還丟掉獎金和積分，讓她當場委屈落淚。她今天在混雙賽事摘金，一解心中鬱悶之氣。

法新社報導，加藤未唯和德籍搭檔普特茲（TimPuetz）今天在法網混雙決賽以4比6、6比4、10比6擊敗對手加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）與紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus）。

加藤對中央球場（Philippe Chatrier Court）群眾朗讀預先準備的聲明稿：「在我被不公平地取消女雙比賽資格後，過去幾天，我的內心備受煎熬。」

「感謝所有選手給我誠摯的支持訊息，我今天在這個球場上運用了這些正能量。」

「我期待我提出的上訴會有正面結果，可以取回我的獎金和積分，以及挽回我的名聲。」

普特茲則表示，他希望在日前的風波之後，今天的混雙奪冠可以幫加藤解氣。

28歲的加藤未唯和印尼籍搭檔艾迪拉（AldilaSutjiadi）4日出賽女雙賽事，卻在比賽中意外擊中球僮。

主裁判原本僅對她們提出警告，但對手鮑茲科娃（Marie Bouzkova）和托摩（Sara Sorribes Tormo）提出抗議，稱女球僮因此哭了，要求裁判重新裁決。

加藤和艾迪拉因而被撤銷資格，加藤的獎金也被沒收。

加藤說：「我希望球僮一切平安。我希望我們可以和鮑茲科娃和托摩再戰一次。」