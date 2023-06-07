法網／4強對決球王萬眾矚目 約克維奇：他讓我想起納達爾

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）相繼在法國網球公開賽8強奪勝，兩人確定將在4強會師。

20歲的阿爾卡拉斯去年在美網奪下職業生涯首座大滿貫冠軍。今天他以6 ：2、6 ：1、7 ：6 （7 ：5）直落三淘汰希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），生涯首度闖進法網8強，也成為2007年約克維奇後，最年輕的法網4強選手。

阿爾卡拉斯與約克維奇的對決可說是萬眾矚目，阿爾卡拉斯賽後也表示，「這場比賽眾所期待，我也非常想打。如果想成為最好，就必須先擊敗最好，約克維奇目前是世界上最好的球員，這將是真正的對抗，非常艱難的挑戰，我相當期待能如何發揮。」

36歲的約克維奇身經百戰，生涯已奪下22座大滿貫金盃，其中只有2座是在法網取得，因為「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）過去在法網太強勢。約克維奇談到阿爾卡拉斯時表示，「他在球場上很強勢，讓我想起他的國家用左手打球的人（納達爾）」、「毫無疑問他配得上成功，他很努力，他已經是一名非常全面的球員」。