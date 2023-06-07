法網／約克維奇第12次晉4強 與球王阿爾卡拉斯搶決賽門票

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天8強戰擊退對手，生涯第12度闖進法國公開賽男單4強，將在精彩可期的準決賽對戰世界第一的西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

法新社報導，約克維奇尋求3度稱霸法網並拿下破紀錄的第23座大滿貫男單金盃。他今天以4-6、7-6（7/0）、6-2、6-4打敗俄羅斯選手卡察諾夫（Karen Khachanov），生涯第45度打進大滿貫準決賽，僅次於已退役的費德勒(Roger Federer)同時第12次闖進法網4強。

約克維奇接下來將與世界排名第一的阿爾卡拉斯捉對廝殺。

阿爾卡拉斯今天在另一場8強賽以6-2、6-1、7-6（7/5）擊敗希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

這是20歲的阿爾卡拉斯生涯第5次擊敗2021年法網亞軍西西帕斯，成為繼約克維奇2007年以來，闖進法網4強年紀最輕的選手。