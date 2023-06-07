快訊

大學聘用年齡歧視？ 年輕博士「拚升等好管理」獲青睞

周曉涵爆新歡！搭上小13歲「機智」鮮肉摩托車 暗夜約會

注意！下周將發生「劇烈天氣」 吳德榮：梅雨旺盛恐致災

法網／約克維奇第12次晉4強 與球王阿爾卡拉斯搶決賽門票

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
約克維奇生涯第45度打進大滿貫賽4強，僅次於已退役的費德勒。 美聯社
約克維奇生涯第45度打進大滿貫賽4強，僅次於已退役的費德勒。 美聯社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天8強戰擊退對手，生涯第12度闖進法國公開賽男單4強，將在精彩可期的準決賽對戰世界第一的西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

法新社報導，約克維奇尋求3度稱霸法網並拿下破紀錄的第23座大滿貫男單金盃。他今天以4-6、7-6（7/0）、6-2、6-4打敗俄羅斯選手卡察諾夫（Karen Khachanov），生涯第45度打進大滿貫準決賽，僅次於已退役的費德勒(Roger Federer)同時第12次闖進法網4強。

約克維奇接下來將與世界排名第一的阿爾卡拉斯捉對廝殺。

阿爾卡拉斯今天在另一場8強賽以6-2、6-1、7-6（7/5）擊敗希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

這是20歲的阿爾卡拉斯生涯第5次擊敗2021年法網亞軍西西帕斯，成為繼約克維奇2007年以來，闖進法網4強年紀最輕的選手。

法網 西西帕斯

延伸閱讀

法網／詹皓晴身體不適 混雙不敵對手止步8強

法網／對手失格是賽事總監決定 西班牙女將：我們沒做壞事

法網／昨女雙被判失格今闖入混雙4強 日本好手獲觀眾支持

法網／冤家路窄！丹麥新星魯內連2年8強對決挪威魯德

相關新聞

法網／約克維奇第12次晉4強 與球王阿爾卡拉斯搶決賽門票

塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天擊退對手，生涯第12度闖進法國公開賽男單4強，將在精彩可期的...

法網／詹皓晴身體不適 混雙不敵對手止步8強

法國網球公開賽混雙8強賽事今天登場，台灣好手詹皓晴和法國搭檔馬丁（Fabrice Martin）以5比7、2比6不敵荷蘭...

法網／對手失格是賽事總監決定 西班牙女將：我們沒做壞事

法國網球公開賽女雙16強昨天出現爭議，日本女雙好手加藤未唯誤擊場邊女球僮，遭取消比賽資格，許多球迷同情加藤的遭遇。對手西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）／捷克鮑茲科娃（Marie B

法網／昨女雙被判失格今闖入混雙4強 日本好手獲觀眾支持

法國網球公開賽女雙16強出現爭議性判罰，日本好手加藤未唯因發生誤擊女球僮遭取消資格，引發極大爭議。加藤未唯今天和德國好手普特茲（Tim Puetz）的混雙賽事以直落二贏球，挺進4強，賽後加藤未唯獲得全

法網／冤家路窄！丹麥新星魯內連2年8強對決挪威魯德

20歲丹麥新星魯內（Holger Rune）克服身體不適，歷經3小時59分鐘大戰，以7 ：6（7：3）、3 ：6、6 ：4、 1 ：6、7 ：6（10：7）驚險擊退阿根廷好手塞倫多羅（Francisc

法網／謝淑薇與王欣瑜爆冷打敗第五種子 晉級女雙8強

法國網球公開賽台灣好手謝淑薇和中國搭檔王欣瑜，今天在女雙16強賽以非種子身分7：6(6)、6：4力克大會第五種子美國卡胡琪(Desirae Krawczyk)、荷蘭舒由絲（Demi Schuurs）組

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦