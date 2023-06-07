法網／詹皓晴混雙不敵對手止步8強

法國網球公開賽混雙8強賽事今天登場，台灣好手詹皓晴和法國搭檔馬丁（Fabrice Martin）以5比7、2比6不敵荷蘭選手密德庫普（Matwe Middelkoop）和印尼選手艾迪拉組合，無緣挺進4強。

詹皓晴是生涯繼2016年、2019年後再闖進8強，追平自己在法網混雙最佳紀錄，原本希望再創個人最佳成績，但身體不適拚盡全力仍吞敗；詹皓晴強忍感冒不適，昨天和姊姊詹詠然打完女子雙打賽事後，就到防護室由醫師治療。

混雙首盤詹皓晴和馬丁一度取得4比1局數領先，但4比2時被破發，接著雙方一路保發，比賽到第11局，詹皓晴和馬丁的發球局又被破，隨後對手保發，先以5比7拱手讓出首盤。

第2盤雙方局數1比1平手時，詹皓晴和馬丁的發球局又被破，接著雙方一路保發到第7局，詹皓晴及馬丁在第2盤第2度被破發，最終無力回天。

艾迪拉（Aldila Sutjiadi）昨天才在女雙賽事中，日籍搭檔加藤未唯意外擊中球僮，遭大會直接取消參賽資格，但幸好沒影響心情，和搭檔順利闖進混雙4強。