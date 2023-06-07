法網／詹皓晴混雙不敵對手止步8強

中央社／ 台北6日電
法網混雙，台灣詹皓晴（左）與搭檔馬丁（右）。圖／劉雪貞提供
法網混雙，台灣詹皓晴（左）與搭檔馬丁（右）。圖／劉雪貞提供

法國網球公開賽混雙8強賽事今天登場，台灣好手詹皓晴和法國搭檔馬丁（Fabrice Martin）以5比7、2比6不敵荷蘭選手密德庫普（Matwe Middelkoop）和印尼選手艾迪拉組合，無緣挺進4強。

詹皓晴是生涯繼2016年、2019年後再闖進8強，追平自己在法網混雙最佳紀錄，原本希望再創個人最佳成績，但身體不適拚盡全力仍吞敗；詹皓晴強忍感冒不適，昨天和姊姊詹詠然打完女子雙打賽事後，就到防護室由醫師治療。

混雙首盤詹皓晴和馬丁一度取得4比1局數領先，但4比2時被破發，接著雙方一路保發，比賽到第11局，詹皓晴和馬丁的發球局又被破，隨後對手保發，先以5比7拱手讓出首盤。

第2盤雙方局數1比1平手時，詹皓晴和馬丁的發球局又被破，接著雙方一路保發到第7局，詹皓晴及馬丁在第2盤第2度被破發，最終無力回天。

艾迪拉（Aldila Sutjiadi）昨天才在女雙賽事中，日籍搭檔加藤未唯意外擊中球僮，遭大會直接取消參賽資格，但幸好沒影響心情，和搭檔順利闖進混雙4強。

詹皓晴 馬丁 詹詠然 法網

延伸閱讀

法網／詹皓晴帶病上陣 詹家姊妹苦戰三盤退法國組合晉女雙8強

法網／詹皓晴法網混雙擊敗謝淑薇 第3度晉級8強

NBA／不看好赫洛提前回歸 皮爾斯：會打亂馬丁節奏

法網／謝淑薇晉級混雙16強 將對決詹皓晴

相關新聞

法網／對手失格是賽事總監決定 西班牙女將：我們沒做壞事

法國網球公開賽女雙16強昨天出現爭議，日本女雙好手加藤未唯誤擊場邊女球僮，遭取消比賽資格，許多球迷同情加藤的遭遇。對手西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）／捷克鮑茲科娃（Marie B

法網／昨女雙被判失格今闖入混雙4強 日本好手獲觀眾支持

法國網球公開賽女雙16強出現爭議性判罰，日本好手加藤未唯因發生誤擊女球僮遭取消資格，引發極大爭議。加藤未唯今天和德國好手普特茲（Tim Puetz）的混雙賽事以直落二贏球，挺進4強，賽後加藤未唯獲得全

法網／冤家路窄！丹麥新星魯內連2年8強對決挪威魯德

20歲丹麥新星魯內（Holger Rune）克服身體不適，歷經3小時59分鐘大戰，以7 ：6（7：3）、3 ：6、6 ：4、 1 ：6、7 ：6（10：7）驚險擊退阿根廷好手塞倫多羅（Francisc

法網／謝淑薇與王欣瑜爆冷打敗第五種子 晉級女雙8強

法國網球公開賽台灣好手謝淑薇和中國搭檔王欣瑜，今天在女雙16強賽以非種子身分7：6(6)、6：4力克大會第五種子美國卡胡琪(Desirae Krawczyk)、荷蘭舒由絲（Demi Schuurs）組

法網／詹皓晴帶病上陣 詹家姊妹苦戰三盤退法國組合晉女雙8強

法國網球公開賽今天台灣選手詹詠然、詹皓晴「詹家姊妹」組合，繼績出征女雙16強賽，力抗地主法國非種子組合柯妮特(Alize Cornet)與佩瑞(Diane Parry)，對手組合雖是非種子但均是女單排

法網／因擊中球僮被判失格 日本女將痛哭、對手燦笑遭炎上

日本女雙好手加藤未唯在法國網球公開賽16強誤擊女球僮，遭對手檢舉後被取消資格，加藤賽後痛哭，不僅失去240積分還損失獎金2萬1500歐元。 加藤未唯／印尼蘇佳迪（Aldila Sutjiadi）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦