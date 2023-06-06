法網／對手失格是賽事總監決定 西班牙女將：我們沒做壞事

法國網球公開賽女雙16強昨天出現爭議，日本女雙好手加藤未唯誤擊場邊女球僮，遭取消比賽資格，許多球迷同情加藤的遭遇。對手西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）／捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）則被大批網友攻擊，托摩今天受訪時強調，「我們沒做錯任何壞事。」

托摩和鮑茲科娃事發當下主動向裁判檢舉，女球僮被打哭，裁判最後做出取消日印組合的決定，隨後托摩和鮑茲科娃露出幸災樂禍的笑容被鏡頭捕捉，因此遭大批網友炎上。

This photo is so evil LMAO pic.twitter.com/UT86gtMTIn — franco (@francodancoo) 2023年6月4日

托摩今天在女單第四輪賽事以7：6（7：3）、3：6、5：7，不敵巴西好手瑪伊雅（Beatriz Haddad Maia），止步女單16強。他受訪時為自己喊冤，「昨天發生很糟糕的事，對於我和鮑茲科娃來說。我們唯一做的事就是向裁判解釋發生什麼，我們說那個球僮哭了，因為我們很擔心。其餘的決定都是賽事總監做的，我認為這不是我們的問題，我們沒做任何壞事。」

「我沒打開IG，那些批評的人當時不在場（昨天比賽），今天嘲笑我的人也不在場。昨天球場內的觀眾理解她們為何被取消資格，規則就是規則，球擊出的速度比影片上看到的還快，一名女孩哭了20分鐘」托摩說。

對於網路上的批評，托摩表示自己會保持專注，「我真的認為我們沒做任何壞事，這就是為何我感到痛心，在我看來不該這樣。」