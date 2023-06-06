法網／昨女雙被判失格今闖入混雙4強 日本好手獲觀眾支持

法國網球公開賽女雙16強出現爭議性判罰，日本好手加藤未唯因發生誤擊女球僮遭取消資格，引發極大爭議。加藤未唯今天和德國好手普特茲（Tim Puetz）的混雙賽事以直落二贏球，挺進4強，賽後加藤未唯獲得全場觀眾的掌聲及歡呼。

日本女將加藤未唯昨天在女雙16強賽上不慎打到女球僮，經對手申訴後，裁判決定取消比賽資格，讓她當下激動落淚，也在網路形成熱議。今天加藤未唯和普特茲的混雙組合以7：6（7：5）、6：2擊敗巴西混雙組合史蒂芬妮（Luisa Stefani）／馬托斯（Rafael Matos），挺進混雙4強。觀眾賽後給予加藤熱烈掌聲加歡呼，她也感動落淚。

加藤未唯和普特茲混雙闖進4強。 截圖自加藤未唯推特

普特茲賽後為加藤昨日發生的事抱不平，「這太糟糕，男子休息室的球員都說她不該被取消資格，你會為她感到難過。」普特茲也補充說，「當我們接到電話，確定被允許參加混雙比賽時，我很高興。不是因為我在乎這場混雙，而是我希望她能繼續向前看。」

加藤未唯將對失格一事上訴，主張這件事不符合足以取消資格的「危險行為」，期望能保住獎金和積分。她也在個人社群發文，「我要感謝大家的支持，我收到來自全世界的正能量，這振奮我的精神。現在我闖進混雙4強，我將用每份正能量取得成功。」