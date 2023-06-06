法網／冤家路窄！丹麥新星魯內連2年8強對決挪威魯德

20歲丹麥新星魯內（Holger Rune）克服身體不適，歷經3小時59分鐘大戰，以7 ：6（7：3）、3 ：6、6 ：4、 1 ：6、7 ：6（10：7）驚險擊退阿根廷好手塞倫多羅（Francisco Cerundolo），再度闖進法國網球公開賽8強。

魯內在第4盤0：3落後時，因頭暈申請醫療暫停，他在決勝盤好不容易以5：4聽牌，卻錯失機會，雙方進入決勝搶十，魯內在3：5落後的情況下，戲劇性完成逆轉，生涯首次贏下5盤大戰。

魯內賽後提到今年澳網搶十輸給俄國好手羅布雷夫（Andrey Rublev）的經驗，化為此戰處理壓力的關鍵，「我在澳網經歷一場令人心碎的失利，所以我告訴自己放鬆打球，無論輸贏，我都會享受每一刻。」

魯內8強的對手正好是挪威好手魯德（Casper Ruud），兩人去年才在法網上演「北歐大戰」，當時魯內不敵魯德，賽後還出現激烈口水戰。翻開雙方對戰紀錄，魯內以1勝4負居劣勢，不過今年5月的羅馬名人賽由魯內逆轉贏球。