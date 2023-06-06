快訊

陸「世界工廠」時代結束？日企坦言「日產CP值較高」半導體大國能重振雄風？

iOS 17新功能被讚爆「3款iPhone不支援」 網點破蘋果超狠計畫：把安卓人撈過來

台鐵區間車又撞上異物！ 斗南至大林東線單線行駛

法網／冤家路窄！丹麥新星魯內連2年8強對決挪威魯德

聯合新聞網／ 綜合報導
丹麥新星魯內(圖)闖進法網8強，將面對冤家魯德。 歐新社
丹麥新星魯內(圖)闖進法網8強，將面對冤家魯德。 歐新社

20歲丹麥新星魯內（Holger Rune）克服身體不適，歷經3小時59分鐘大戰，以7 ：6（7：3）、3 ：6、6 ：4、 1 ：6、7 ：6（10：7）驚險擊退阿根廷好手塞倫多羅（Francisco Cerundolo），再度闖進法國網球公開賽8強。

魯內在第4盤0：3落後時，因頭暈申請醫療暫停，他在決勝盤好不容易以5：4聽牌，卻錯失機會，雙方進入決勝搶十，魯內在3：5落後的情況下，戲劇性完成逆轉，生涯首次贏下5盤大戰。

魯內賽後提到今年澳網搶十輸給俄國好手羅布雷夫（Andrey Rublev）的經驗，化為此戰處理壓力的關鍵，「我在澳網經歷一場令人心碎的失利，所以我告訴自己放鬆打球，無論輸贏，我都會享受每一刻。」

魯內8強的對手正好是挪威好手魯德（Casper Ruud），兩人去年才在法網上演「北歐大戰」，當時魯內不敵魯德，賽後還出現激烈口水戰。翻開雙方對戰紀錄，魯內以1勝4負居劣勢，不過今年5月的羅馬名人賽由魯內逆轉贏球。

法網

相關新聞

法網／冤家路窄！丹麥新星魯內連2年8強對決挪威魯德

20歲丹麥新星魯內（Holger Rune）克服身體不適，歷經3小時59分鐘大戰，以7 ：6（7：3）、3 ：6、6 ：4、 1 ：6、7 ：6（10：7）驚險擊退阿根廷好手塞倫多羅（Francisc

法網／謝淑薇與王欣瑜爆冷打敗第五種子 晉級女雙8強

法國網球公開賽台灣好手謝淑薇和中國搭檔王欣瑜，今天在女雙16強賽以非種子身分7：6(6)、6：4力克大會第五種子美國卡胡琪(Desirae Krawczyk)、荷蘭舒由絲（Demi Schuurs）組

法網／詹皓晴帶病上陣 詹家姊妹苦戰三盤退法國組合晉女雙8強

法國網球公開賽今天台灣選手詹詠然、詹皓晴「詹家姊妹」組合，繼績出征女雙16強賽，力抗地主法國非種子組合柯妮特(Alize Cornet)與佩瑞(Diane Parry)，對手組合雖是非種子但均是女單排

法網／因擊中球僮被判失格 日本女將痛哭、對手燦笑遭炎上

日本女雙好手加藤未唯在法國網球公開賽16強誤擊女球僮，遭對手檢舉後被取消資格，加藤賽後痛哭，不僅失去240積分還損失獎金2萬1500歐元。 加藤未唯／印尼蘇佳迪（Aldila Sutjiadi）

法網／烏國女將晉法網8強 稱俄對手公開評論戰爭勇敢

烏克蘭網球選手絲薇托莉娜當媽後首度挑戰大滿貫賽，今天順利在法國公開賽晉級女單8強，並在賽後當眾稱俄羅斯對手卡薩金娜公開評...

法網／詹皓晴法網混雙擊敗謝淑薇 第3度晉級8強

法國網球公開賽今天結束的混雙16強，詹皓晴搭檔法國馬廷（FabriceMartin），以6比4、3比6、10比6擊敗謝淑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦