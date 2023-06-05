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法網／因擊中球僮被判失格 日本女將痛哭、對手燦笑遭炎上

聯合新聞網／ 綜合報導
加藤未唯(右)與印尼搭檔。 擷圖自推特
加藤未唯(右)與印尼搭檔。 擷圖自推特

日本女雙好手加藤未唯在法國網球公開賽16強誤擊女球僮，遭對手檢舉後被取消資格，加藤賽後痛哭，不僅失去240積分還損失獎金2萬1500歐元。

加藤未唯／印尼蘇佳迪（Aldila Sutjiadi）對上西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）／捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova），當時打到6（1）：7、3：1時，加藤將球打向球場另一端，擊中女球僮。主審起初只是給予警告，但女球僮落淚，對手鮑茲科娃也提出申訴，最終日印組合被取消資格。

加藤當下向球僮道歉，但仍無法改變判決結果，她離場時同樣傷心落淚，她事後發文強調本起事件是意外，並向女球僮道歉，她表示自己被取消資格後，積分和獎金都沒了。

這件事宛如2020年美網約克維奇（Novak Djokovic）失格事件翻版，不過這次大多球迷都對加藤的失格感到同情，提出申訴的托摩和鮑茲科娃反而被網友炎上，因為判決出爐後兩人露出爽朗地笑容。法國好手柯妮特（Alize Cornet）發文安慰加藤，「很瘋狂的決定，我真的為妳感到遺憾，很多球員（除了托摩和鮑茲科娃）都支持妳。」

鮑茲科娃則向外界喊冤，「我只是請裁判注意球僮的狀況，因為她已經哭15分鐘，若沒有這件事（誤擊球僮），任何討論都不會發生。」不過網友顯然不太買帳，兩人的社群仍遭出征，他們8強將面對第6種子美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）。

法網

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