法網／因擊中球僮被判失格 日本女將痛哭、對手燦笑遭炎上

日本女雙好手加藤未唯在法國網球公開賽16強誤擊女球僮,遭對手檢舉後被取消資格,加藤賽後痛哭,不僅失去240積分還損失獎金2萬1500歐元。

加藤未唯/印尼蘇佳迪(Aldila Sutjiadi)對上西班牙托摩(Sara Sorribes Tormo)/捷克鮑茲科娃(Marie Bouzkova),當時打到6(1):7、3:1時,加藤將球打向球場另一端,擊中女球僮。主審起初只是給予警告,但女球僮落淚,對手鮑茲科娃也提出申訴,最終日印組合被取消資格。

加藤當下向球僮道歉,但仍無法改變判決結果,她離場時同樣傷心落淚,她事後發文強調本起事件是意外,並向女球僮道歉,她表示自己被取消資格後,積分和獎金都沒了。

這件事宛如2020年美網約克維奇(Novak Djokovic)失格事件翻版,不過這次大多球迷都對加藤的失格感到同情,提出申訴的托摩和鮑茲科娃反而被網友炎上,因為判決出爐後兩人露出爽朗地笑容。法國好手柯妮特(Alize Cornet)發文安慰加藤,「很瘋狂的決定,我真的為妳感到遺憾,很多球員(除了托摩和鮑茲科娃)都支持妳。」

鮑茲科娃則向外界喊冤,「我只是請裁判注意球僮的狀況,因為她已經哭15分鐘,若沒有這件事(誤擊球僮),任何討論都不會發生。」不過網友顯然不太買帳,兩人的社群仍遭出征,他們8強將面對第6種子美國梅莉雪(Nicole Melichar-Martinez)/澳洲佩蕾絲(Ellen Perez)。

This photo is so evil LMAO pic.twitter.com/UT86gtMTIn