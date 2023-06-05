法網／烏國女將晉法網8強 稱俄對手公開評論戰爭勇敢

烏克蘭網球選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）當媽後首度挑戰大滿貫賽，今天順利在法國公開賽晉級女單8強，並在賽後當眾稱俄羅斯對手卡薩金娜（Daria Kasatkina）公開評論俄烏戰爭，是一個「勇敢的人」。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，絲薇托莉娜今天以6比4、7比6（7/5）撂倒去年在法網打進4強的卡薩金娜，生涯7次與對方交手均未嘗敗績。

賽後，絲薇托莉娜延續她一貫作法，選擇不與她的俄羅斯籍對手握手，藉此抗議俄烏戰爭。

絲薇托莉娜先前即對外宣布，為了尊重在前線保家衛國的烏克蘭男男女女，她不會與俄國或白俄羅斯選手握手。不過，她今天向媒體發表談話時，對卡薩金娜致意了一下。

上個月，卡薩金娜這位俄國網球一姐針對烏克蘭選手賽後拒絕與她握手舉動，表達了同情之意。

她當時說：「最令人難過的地方是，這場仗還在打。」她說：「所以當然囉，烏克蘭選手有很多不與我們握手的理由。我接受，事情就是這樣。這是非常難過的情況，我了解。」

對此，絲薇托莉娜今天表示，卡薩金娜「公開這麼說，真的是很勇敢的人，沒有太多選手這麼做」。

絲薇托莉娜接下來將與白俄選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭奪4強門票。莎芭蓮卡今天以7比6（7/5）、6比4淘汰美國的史蒂芬斯（Sloane Stephens），生涯首度闖進法網8強。