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法網／約克維奇直落三晉法網8強 續拚大滿貫男單第23冠
世界排名第3的塞爾維亞網球名將約克維奇今天在法國網球公開賽，以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯，成功闖進8強，繼續朝破紀錄的第23座男單大滿貫冠軍邁進。
路透社報導，約克維奇（Novak Djokovic）目前與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）共同保持大滿貫賽22冠紀錄。今天約克維奇在中央球場（Philippe Chatrier Court）對上世界排名第94的瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas）。
27歲的瓦里拉斯是29年來首度闖進大滿貫賽第4輪的秘魯人，前3輪他都是在大戰5盤後勝出。
但36歲的約克維奇今天把握每個進攻時機，避免被對手拖入冗長的底線對戰，最終直落三成功晉級，8強將對上第11種子俄羅斯籍選手卡察諾夫（Karen Khachanov）。
約克維奇曾兩度在法網封王，今天他第17度闖進法網8強，也打破納達爾的16次紀錄。坐擁14座法網冠軍的納達爾今年因傷缺戰。
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