聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／約克維奇直落三晉法網8強 續拚大滿貫男單第23冠

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
約克維奇今天在法國網球公開賽，以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯，成功闖進8強。 路透
約克維奇今天在法國網球公開賽，以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯，成功闖進8強。 路透

世界排名第3的塞爾維亞網球名將約克維奇今天在法國網球公開賽，以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯，成功闖進8強，繼續朝破紀錄的第23座男單大滿貫冠軍邁進。

路透社報導，約克維奇（Novak Djokovic）目前與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）共同保持大滿貫賽22冠紀錄。今天約克維奇在中央球場（Philippe Chatrier Court）對上世界排名第94的瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas）。

27歲的瓦里拉斯是29年來首度闖進大滿貫賽第4輪的秘魯人，前3輪他都是在大戰5盤後勝出。

但36歲的約克維奇今天把握每個進攻時機，避免被對手拖入冗長的底線對戰，最終直落三成功晉級，8強將對上第11種子俄羅斯籍選手卡察諾夫（Karen Khachanov）。

約克維奇曾兩度在法網封王，今天他第17度闖進法網8強，也打破納達爾的16次紀錄。坐擁14座法網冠軍的納達爾今年因傷缺戰。

納達爾 法網

延伸閱讀

法網／謝淑薇攜手中國搭檔 挺進女雙16強

網球／納達爾臀傷手術順利 至少得休5個月本季恐提前報銷

法網／約克維奇喊醫療暫停挨噓 批觀眾「沒禮貌」

法網／納達爾接班人 西班牙小蠻牛阿爾卡拉斯晉32強

相關新聞

法網／約克維奇直落三晉法網8強 續拚大滿貫男單第23冠

世界排名第3的塞爾維亞網球名將約克維奇今天在法國網球公開賽，以6比3、6比2、6比2擊退秘魯選手瓦里拉斯，成功闖進8強，...

法網／謝淑薇攜手中國搭檔 挺進女雙16強

法國網球公開賽台灣好手謝淑薇今天和中國搭檔王欣瑜，在女雙32強以6比1、6以4擊敗中法組合張帥、美拉德諾維奇（Krist...

法網／開賽連拿12局 球后斯威雅蒂僅花51分鐘晉級16強

波蘭女單世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在法網女單32強賽事遭遇中國大陸選手王欣瑜，上演了一場單方面的碾壓...

法網／拍落4座大滿貫冠軍芭波絲 詹家姊妹挺進16強

我國網球女雙姐妹檔詹詠然／詹皓晴，今天在法網女雙32強賽遭遇匈牙利芭波絲（Timea Babos）／哈薩克丹妮莉娜（An...

法網／一盤未失闖女單16強 莎芭蓮卡拒答烏俄戰爭問題

白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）1日連下兩盤，拍倒俄羅斯的拉希莫娃（Kamilla Rakhimo...

法網／約克維奇喊醫療暫停挨噓 批觀眾「沒禮貌」

塞爾維亞名將約克維奇今天在法國網球公開賽第3輪比賽中擊敗西班牙好手福基納。喬科維奇在第2盤結束時叫了醫療暫停，觀眾噓聲四...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦