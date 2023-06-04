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法網／謝淑薇攜手中國搭檔 挺進女雙16強

中央社／ 台北4日電
謝淑薇(左)與中國搭檔王欣愉，晉級法網女雙16強。 謝淑薇IG
謝淑薇(左)與中國搭檔王欣愉，晉級法網女雙16強。 謝淑薇IG

法國網球公開賽台灣好手謝淑薇今天和中國搭檔王欣瑜，在女雙32強以6比1、6以4擊敗中法組合張帥、美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），順利挺進16強。

謝淑薇生涯拿過4次大滿貫女雙金盃，包括2013年溫網、2014年法網，以及2019、2021年溫網。其中2014年的法網冠軍，就是和今天的對手、中國球員張帥聯手拿下。

謝淑薇和王欣瑜今天首盤表現出色，第1局就破了對手發球局，隨後雙方互保，兩岸組合在3比1局數領先時又破了對手發球局，取得4比1領先，隨後再度保發擴大為5比1領先。

首盤第7局，再度輪到對手發球局，結果謝淑薇和王欣瑜先逼入Deuce平手後又取得領先，並逼出盤末點後，僅花了31分鐘就順利拿下。

第2盤雙方進入焦土戰，原本謝淑薇和王欣瑜的首盤第一發球進球率高達80%，結果第2盤只剩下63%，不過仍在局數2比1領先時率先破發取得3比1領先。

接下來雙方互破發球局，謝淑薇和王欣瑜一度取得5比3的局數領先，不過接下來自己的發球局又被破，幸好在關鍵的第10局，謝淑薇和王欣瑜很快就取得40比15的2個賽末點，雖然被對手化解1個，但最終仍舊順利拿下，如願闖進16強。

和張帥聯手的地主名將美拉德諾維奇來頭也不小，生涯是6度大滿貫女雙冠軍，包括4座法網、2座澳網。

謝淑薇和王欣瑜挺進16強後，對手是大會第5種子，美國選手柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）和荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）的組合。

謝淑薇 法網 溫網

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