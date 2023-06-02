法網／美國弗里茨贏下地主好手 面對觀眾噓聲用閉嘴手勢回應

美國好手弗里茨（Taylor Fritz）今天面對法國地主選手瑞德克內希（Arthur Rinderknech），遭球迷噓聲伺候，甚至贏下比賽後仍被觀眾噓了近5分鐘，，他則比出「噓」的手勢回應，讓賽後訪問一度被打斷。

弗里茲在法網男單次輪以2：6、6：4、6：3、6：4淘汰瑞德克內希，意味本屆賽事28名法國單打選手全部出局。確定贏下比賽瞬間，現場仍充滿噓聲，弗里茲也比出「噓」的手勢和觀眾互動。可能是畫面過於嘲諷，現場噓聲並未停下，現場賽後訪問甚至中斷，主持人請觀眾停止這樣的行為。

TAYLOR SAYS: 🤫@Taylor_Fritz97 takes out home favourite Arthur Rinderknech 2-6 6-4 6-3 6-4 to reach the third round in Paris!#RolandGarros pic.twitter.com/Iqe9Vl0zSa — Eurosport (@eurosport) 2023年6月1日

弗里茲站在麥克風前等到噓聲結束，諷刺地說，「這些球迷真的很棒，讓我更激動了。他們的歡呼，讓我想確定自己是不是贏球了，真的很感謝。」說完之後再度響起噓聲。

身為大會第9種子的弗里茲闖進32強，追平個人法網最佳表現，下一輪將面對世界排名第23的阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）。