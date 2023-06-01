法網／針對科索沃衝突發言惹議 約克維奇重申堅持主張

法新社報導，22次贏得大滿貫賽冠軍的約克維奇29日在法網取得首勝後，用塞爾維亞語在現場攝影機鏡頭上寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，停止暴力」的文字。

科索沃北部最近爆發阿爾巴尼亞裔與塞爾維亞裔的衝突，約克維奇因為這段挺塞爾維亞的文字引發爭議。

"Kosovo is the heart of Serbia - stop the violence", Novak Djokovic wrote on camera after winning the first round of Roland Garros pic.twitter.com/zoAuBxDtjv — Spriter (@Spriter99880) 2023年5月29日

他今天以直落三盤擊敗匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics）、闖進法網32強後說：「我可以再說一遍，但沒有必要，因為你可以轉述我說過的話。」

「我知道很多人會不同意，但事實就是如此。這就是我的主張，就這樣。」

約克維奇對塞爾維亞媒體就他所寫的文字進行辯護，並表示科索沃是塞爾維亞的「搖籃，我們的堡壘」。

管理網球運動比賽的組織國際網球總會（ITF）表示，他們已收到科索沃網球總會的請求，要求對喬科維奇的行為進行制裁。

然而，他們指出，這樣的主張並沒有違反規定。

國際網球總會發言人告訴法新社：「大滿貫賽事的球員行為規則受大滿貫規則手冊約束，由相關主辦單位和監管機構管理。其中沒有禁止政治言論的規定。」

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）受訪時表示，他不應該參與其中。她還說，約克維奇的言論「顯然不適當」。