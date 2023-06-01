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法網／不受科索沃衝突影響 約克維奇直落三晉32強

中央社／ 巴黎31日綜合外電報導
約克維奇直落三挺進第三輪。 美聯社
約克維奇直落三挺進第三輪。 美聯社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在法網以直落三，擊敗匈牙利選手法索維克斯（Marton Fucsovics），未受科索沃與塞爾維亞衝突引發的風波所影響。

法新社報導，約克維奇本賽以7比6 (7比2)、 6比0、6比3直落三淘汰法索維克斯，接下來將力拼破紀錄的大滿貫男單第23冠。

約克維奇將在第三輪對上第29種子西班牙選手福基納（Alejandro Davidovich Fokina），爭奪第四輪席位。

此前，約克維奇在法網取得首勝後，曾用塞爾維亞語在現場攝影機鏡頭上寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，停止暴力」的文字。

科索沃北部最近爆發阿爾巴尼亞裔與塞爾維亞裔的衝突，約克維奇因為這段挺塞爾維亞的文字引發爭議。

法網

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